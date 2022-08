Aantal nieuwe apenpokkengevallen lijkt te dalen, ook in Nederland

Het aantal mensen dat het apenpokkenvirus oploopt, begint te dalen. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De daling volgt op een maand van stijgende aantallen besmettingen.

Wereldwijd zijn er afgelopen week 5907 mensen positief getest, 21 procent minder dan de week ervoor.

De bevindingen van de WHO sluiten aan bij de laatste cijfers van het RIVM over de situatie in Nederland. In de afgelopen week zijn in ons land 49 nieuwe besmettingen vastgesteld, het laagste aantal sinds half juni. In totaal zijn nu 1136 mensen in Nederland positief getest.

De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat de uitbraak ook in de rest in Europa op de terugtocht is, want in andere delen van de wereld lopen de cijfers nog op. Of het dieptepunt echt voorbij is moet de komende tijd blijken, aldus de WHO.

Er zijn over de hele wereld tot nu toe in totaal ruim 45.000 besmettingen met apenpokken gemeld in 98 landen. In Europese landen is het aantal opgelopen tot boven de 20.000.

In Europa heeft Spanje de meeste positieve tests. Bijna 6300 mensen in dat land hebben de ziekte opgelopen. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (allebei ruim 3300), Frankrijk (bijna 2900) en Nederland (bijna 1100). Ruim 500 mensen in Europa kwamen met klachten in een ziekenhuis terecht. Twee mensen zijn aan de gevolgen van de infectie overleden.

Buiten Europa

In Noord- en Zuid-Amerika loopt het aantal besmettingen nog steeds op, meldt de WHO. Het continent is goed voor 60 procent van alle gevallen. Het Europese aandeel is 38 procent. Ook in Afrika loopt het aantal gevallen nog op. Daar zouden ook meer dan honderd doden zijn gevallen door het virus, maar slechts een fractie daarvan is bevestigd vanwege gebrek aan middelen om diagnoses te stellen.

Van ongeveer 9000 mensen die de ziekte hebben opgelopen is de seksuele geaardheid bekend, en bij ongeveer 97 procent van hen gaat het om mannen die seks hebben met mannen. Iets meer dan 3000 positief geteste mensen hebben ook hiv. Bij ruim 200 vrouwen is het apenpokkenvirus vastgesteld.

In een aantal landen, waaronder Nederland, worden risicogroepen gevaccineerd tegen de ziekte, maar het aantal beschikbare vaccins is beperkt. In Afrikaanse landen zijn vrijwel geen vaccins beschikbaar.

Die productie van vaccins wordt wel opgevoerd maar kan de onverwachte piek in het aantal besmettingen niet bijbenen. In sommige landen zal het vaccin niet beschikbaar zijn voor 2023, zei de directeur-generaal van het Nigeriaanse Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie deze week.