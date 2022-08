Bunnik krijgt eerste permanente flitscamera bij spoorwegovergang

In Bunnik krijgen automobilisten die over een spoorwegovergang door rood rijden, straks een boete. ProRail gaat bij de overgang aan de Achterdijk een flitscamera plaatsen. Het is de eerste plek in Nederland waar zo'n flitspaal voor langere tijd moet blijven hangen.

Eerder was er ook al in Hilversum zo'n paal, maar die ging na een proefperiode van een half jaar weer weg. "Ook in Bunnik gaan we eerst kijken of alles naar behoren werkt", zegt een woordvoerder van ProRail tegen RTV Utrecht. "Maar als dat zo is, willen we dit door het hele land uitrollen. En dan moet deze in Bunnik blijven staan als trotse eerste exemplaar."

De proef in Hilversum heeft aangetoond dat de camera werkt. "Daar zagen we al na een half jaar dat het aantal overtreders was gehalveerd. Hopelijk gaat dat hier en op andere plekken ook zo zijn." Het primaire doel is volgens de woordvoerder niet het uitdelen van zoveel mogelijk boetes, maar het vergroten van de veiligheid.

Automobilisten rijden geregeld meteen over een spoorwegovergang nadat er een trein voorbij is gekomen. "Maar zo nu en dan komt er daarna nog een trein van de andere kant. Dat levert natuurlijk levensgevaarlijke situaties op."

Boa's voor fietsers en voetgangers

Ook voetgangers en fietsers steken soms al over als er nog een rood licht brandt. "Die kunnen we met een flitspaal natuurlijk niet beboeten, zij hebben geen nummerplaat", zegt de ProRail-woordvoerder. Daarom houdt het spoorbedrijf ook in de gaten op welke plaatsen en tijden zij de slagbomen negeren, om daar boa's in te zetten. "Zij kunnen dan surveilleren en ook boetes uitschrijven aan diegenen die aan de aandacht van de camera's ontsnappen."

De camera in Bunnik wordt nu getest. De komende tijd krijgen automobilisten en scooterrijders die door rood rijden alleen een waarschuwing thuisgestuurd. Als alles goed werkt, komen er begin volgend jaar op meer plekken camera's. De boete voor door rood rijden is 250 euro.