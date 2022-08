Man overleden die tijdens vervoer naar politiebureau Hengelo onwel werd

De man die vorige week donderdag werd aangehouden in Borne en onwel werd tijdens de rit naar het politiebureau is overleden. Dat meldt Richard Korver, de advocaat van de familie.

De man was volgens de politie opgepakt in Borne omdat hij onder invloed van verdovende middelen zou zijn. Hij werd naar het politiebureau in Hengelo gereden, maar werd onderweg onwel. In Hengelo werd de man uit de auto gehaald door agenten. Een politiewoordvoerder zegt dat medische hulp is verleend aan de man. Daarna is hij per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij vandaag kwam te overlijden.

Op beelden is te zien hoe de man ogenschijnlijk bewusteloos uit de auto gehaald wordt en een van de agenten zijn knie twee keer op de borst van de man lijkt zetten: