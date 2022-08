Hoge adviseur Zelensky: 'Geen militair doel in buurt van aangevallen trein'

Bij het gisteren door Rusland aangevallen treinstation in de regio Dnipro was geen enkel militair doelwit in de buurt, stelt Ihor Zjovska, een van de hoogste adviseurs van president Zelensky.

Bij de aanval kwamen volgens de Oekraïense autoriteiten 25 mensen om, onder wie een 11-jarige jongen en een 6-jarig kind. De 11-jarige werd gevonden onder het puin, terwijl de 6-jarige jongen stierf door een autobrand die door de raketaanval ontstond. Op niet-geverifieerde foto's is te zien dat meerdere treinstellen grotendeels verwoest zijn evenals gebouwen in de omgeving.

Rusland zegt militairen gedood te hebben

Volgens het Russische ministerie van Defensie werd de raket afgevuurd om een militaire trein te raken die Oekraïense militairen en wapens naar de frontlinie vervoerde. Het ministerie maakt melding van 200 reservisten die gedood zouden zijn.

Maar Zjovska bestrijdt dat. "Ik heb geen idee waarom ze dit doel hebben gekozen. Er zijn daar geen militaire gebouwen in de buurt. De trein was geen militaire trein en had ook geen wapens aan boord", stelt hij in een interview met de NOS. Hij spreekt van "opnieuw een barbaarse actie" en verwijst onder meer naar een eerdere aanval op een treinstation in Kramatorsk waarbij tientallen doden vielen.

