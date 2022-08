Inzet kabinet: terrein bij aanmeldcentrum Ter Apel morgen leeg

Het kabinet is naarstig op zoek naar extra opvangplekken. Dat moet ertoe leiden dat morgen het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel ontruimd is.

Burgemeester Schuiling van Groningen wil dat er vanaf morgen geen mensen meer buiten slapen. Minister Yesilgöz van Justitie zei na een vergadering van het kabinet dat ze met allerlei partijen bekijkt wat er vandaag en morgen nog kan gebeuren. "We kijken met andere gemeenten wie waarbij kan helpen. De acute problemen voor de opvang kun je alleen oplossen door meer plekken te hebben."

Sinds vandaag is Artsen zonder Grenzen (AzG) met een team aanwezig dat basisgezondheidszorg levert. Vanmiddag meldde de hulporganisatie dat twee mensen die er verblijven met spoed naar het ziekenhuis zijn gestuurd. Een van hen is een diabetespatiënt die al weken geen insuline had gehad; de tweede man had hartproblemen.

Chaos en stress

"We zien zoveel chaos en stress. Waarschijnlijk heeft dat eraan bijgedragen", zegt een woordvoerder erover. AzG-artsen zijn in Ter Apel om bijvoorbeeld wonden, infecties, en huidziektes te behandelen of of om psychologische hulp te bieden. Ook vannacht hebben in Ter Apel weer 700 mensen buiten geslapen.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting zei dat er "op heel korte termijn" afspraken worden gemaakt met gemeenten, provincies en veiligheidsregio's. "Het gaat zo niet langer; weet dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om de situatie in Ter Apel te keren", voegde hij eraan toe.

Eerder vandaag zei staatssecretaris Van der Burg van Justitie dat hij "eigenlijk alles zoekt. Als mensen maar een dak boven hun hoofd hebben."