Noodverordening in Enschede na rellen tussen supportersgroepen

Een confrontatie tussen supportersgroepen van FC Twente en het Italiaanse Fiorentina liep gisteravond uit op rellen en ME-inzet in Enschede. De clubs spelen vanavond tegen elkaar in de stad. Er is daarom een noodverordening afgegeven en er zijn maatregelen genomen om nieuwe rellen te voorkomen.

De voetbalsupporters sloegen minutenlang op elkaar in met metalen staven en stoelen. Tientallen mensen zagen vanaf hun balkon hoe het bij de trappen van het IntercityHotel uit de hand liep tussen de supportersgroepen.

"Ze gooiden van boven aan de trap waxinelichthouders naar beneden, waarschijnlijk hadden ze die meegenomen uit de hotellobby", zegt een man tegen RTV Oost. "De groep beneden gooide stoelen terug. Toen begon het geschreeuw."

Omstanders vluchtten naar binnen

De vestigingsmanager van een nabijgelegen ijszaak hoort het lawaai ook en ziet hoe de supporters de trappen van het hotel oprennen. De manager rent naar binnen, laat klanten en personeel binnen en doet de deur op slot. Een deur verder bij een hamburgerrestaurant gebeurt hetzelfde. "We stonden met grote ogen te kijken", zegt werknemer Bryan Grol. "Er kwam een grote groep deze kant op, daarna waren vrij snel al onze stoelen weg."

Een vijftal politieagenten staat onder aan de trap, terwijl de vechtpartij onverhinderd doorgaat en er van alles door de lucht vliegt. Keer op keer stormen de supporters op elkaar af, is te zien in een video. Twee supporters krijgen klappen terwijl ze op de grond liggen. "Binnen twee minuten lag er een op de grond", zegt Grol. "Die liep even later met een bebloed hoofd langs."

Volgens een ooggetuige hadden een aantal supporters 'flinke verwondingen in het gezicht'. "Een man is ook met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. We stonden stijf van de adrenaline."

ME-inzet

De ME wist de rust weer te herstellen. Bij het hotel lagen volgens ooggetuigen overal stenen en stoelen. Ook is een aantal ruiten van het hotel zijn gesneuveld.

Vorige week speelden de clubs tegen elkaar in Florence en ging het al mis tussen beide supportersgroepen. Op beelden was te zien dat een groep Tukkers wordt achternagezeten door een groep Italianen. Op sociale media gingen geruchten rond over FC Twente-supporters die zouden zijn neergestoken, wat werd ontkend door de Nederlandse politie.

Extra veiligheidsmaatregelen

Dat de Tukkers rond de wedstrijd in Enschede wraak willen nemen, zagen ze bij de gemeente Enschede ook aankomen. Daarom nam de burgemeester al voordat de rellen uitbraken extra veiligheidsmaatregelen.

De ijssalon en hamburgerzaak zijn vandaag noodgedwongen open zonder terras. "We zijn nog steeds in shock", zegt Grol.