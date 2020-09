Koolhof grijpt met Mektic naast dubbelspeltitel US Open

Wesley Koolhof heeft bij de US Open in zijn eerste grandslamfinale naast de titel in het herendubbelspel gegrepen. Hij verloor met de Kroaat Nikola Mektic met 5-7, 3-6 van de Braziliaan Bruno Soares en de Kroaat Mate Pavic.

De eerste set was in evenwicht totdat Mektic bij 5-6 werd gebroken. Vervolgens viel in de tweede set de beslissende break bij 2-3 op de opslag van Koolhof.

Soares pakte zijn derde grandslamtitel in het herendubbelspel. Hij was samen met Jamie Murray in 2016 succesvol bij de Australian Open en de US Open.

Op de erelijst van Pavic prijkte al de titel die hij in 2019 met Oliver Marach bij de Australian Open veroverde.