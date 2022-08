Opnieuw gewapende Nederlanders opgepakt in Antwerpen

Voor de tweede keer deze week heeft de politie in Antwerpen gewapende Nederlanders gearresteerd, melden Vlaamse media. Dit gebeurde afgelopen nacht in Berchem, net onder Antwerpen. Er zou zeker één wapen in een auto zijn gevonden.

Er werden vijf mannen opgepakt in een straat waar drie keer een aanslag is gepleegd. In augustus werd daar een auto in brand gestoken, in juli beschadigde een vuurwerkbom een huis. Drie jaar geleden ontplofte er een granaat op straat. Onderzocht wordt wat de vijf van plan waren.

Dinsdag werden al vier gewapende Nederlanders opgepakt in de Antwerpse wijk Borgerhout. Onder hen waren twee minderjarigen. In hun auto werd een vuurwapen met munitie aangetroffen, net als spullen die gebruikt kunnen worden om een brandbom te maken.

Drugsgerelateerd geweld

In Antwerpen is het al weken onrustig. Er zijn meerdere schietpartijen geweest. Eerder deze zomer werden in de havenstad gevels beschoten, brandbommen tegen panden gegooid en handgranaten neergelegd. De Belgische autoriteiten hebben het over 'narcoterrorisme', in verband met drugssmokkel in de haven.

Sinds begin juni zijn er al meer dan dertig dossiers over vermoedelijk drugsgeweld geopend, schrijft de Belgische omroep VRT. Dat zijn er meer dan in heel 2021.