Oud-topman ExxonMobil wil niet voor enquêtecommissie aardgas verschijnen

Oud-topman Van Roost van ExxonMobil weigert om zich te laten verhoren door de Tweede Kamer-enquêtecommissie aardgaswinning. Van Roost is opgeroepen als getuige. Maar de commissie maakte vandaag bekend dat hij niet wil. De commissie wil niet zeggen wat zijn motieven zijn.

Van Roost was topman van ExxonMobil Benelux. Hij is Belg en kan daarom niet gedwongen worden om te verschijnen.

Commissievoorzitter Van der Lee vindt het zeer teleurstellend dat Van Roost niet wil komen, omdat hij heel lang een verantwoordelijke functie heeft vervuld. Naar eigen zeggen heeft de commissie er alles aan gedaan om Van Roost over te halen, maar zonder resultaat. Er komen wel andere mensen van Exxon.

ExxonMobil is samen met Shell eigenaar van de NAM, het bedrijf dat zich in Nederland bezighoudt met de winning van aardgas. Van Roost was van 2000 tot 2017 topman van Esso Nederland, de Nederlandse tak van ExxonMobil.

Maxime Verhagen

Kort voor het reces waren de eerste verhoren. Na een onderbreking van weken gaan ze nu verder. De verhoren zullen vooral gaan over de aardbeving in Huizinge, in 2012. Maandag wordt onder anderen de vroegere burgemeester van Loppersum, Roodenboog, verhoord. Ook oud-minister Verhagen van Economische Zaken, oud-topman Van de Leemput van de NAM en de voormalig inspecteur-generaal der Mijnen, De Jong, worden volgende week verwacht.

De verhoren gaan nog door tot half oktober.