Na nederlaag tegen Japan ging knop om bij Oranje onder 20: 'Nu pakken we wereldtitel ook'

Juist een zure nederlaag deed Oranje onder 20 geloven dat er een heleboel mogelijk was op het WK in Costa Rica. De ploeg van trainer Jessica Torny gooide na het nipte verlies tegen Japan alle schroom van zich af en voetbalde zich naar de halve finales, waarin Spanje wacht. De staf en spelers hielden hetzelfde gevoel aan over, aan die 1-0 nederlaag tegen de regerend wereldkampioen Japan: er zit veel meer in. Een zege op de Verenigde Staten was in het tweede groepsduel absolute noodzaak. En dat lukte. Sterker, de Amerikanen werden met 3-0 opgerold. "Het is na Japan zó gaan leven in het team", vertelt Torny vanuit een hoteltuin in Costa Rica. "Het gevoel van erop of eronder om die kwartfinales te halen. Toen is er echt geloof ontstaan en uiteindelijk een collectief dat Amerika van de mat speelde. Dat heeft geholpen in het hele verdere proces: die zege bracht heel veel motivatie en vertrouwen."

De voetbalsters van Nederland onder 20 verslaan de Verenigde Staten, mede door een knappe goal van Dana Foederer, die de bal van grote afstand over de keepster schiet. - NOS

En dat was ook nodig. Oranje onder 20 zat immers in de poule des doods, met naast Japan en de Verenigde Staten ook Ghana als tegenstander. "We hadden een loodzware loting, met drie toplanden uit verschillende continenten." Maar na een zege op Ghana was de felbegeerde kwartfinale een feit. Daarin waren de Nederlanders slimmer en effectiever dan de Afrikaanse grootmacht Nigeria. Teamgeest Torny is al zo'n tien jaar verbonden aan de KNVB. Ze werkt als assistent bij het 'grote' Oranje en was in die hoedanigheid ook aanwezig op het EK in Engeland. Maar Torny bleef ook altijd betrokken bij het jeugdvoetbal bij de vrouwen, dat ze een enorme ontwikkeling door zag maken. Het huidige team is professioneel en mentaal sterk. "Wat deze groep bijzonder maakt, is dat het echt een collectief is. De wissels zijn extreem betrokken bij het hele proces. Dat vind ik echt iets bijzonders."

Het Nederlands elftal onder 20 jaar voor het duel tegen Nigeria - AFP

Cruciaal in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal bij de vrouwen vindt Torny de stappen die eredivisieclubs hebben gezet. "Daar is heel veel gebeurd in de kansen die jonge meiden krijgen. Die credits moeten we niet vergeten te geven." 'Nu pakken we 'm' Eén van de leiders van de groep is de 20-jarige Samantha van Diemen. De centrale verdediger speelde voor Ajax en Feyenoord en tekende onlangs bij het ambitieuze Fortuna Sittard. Ook Van Diemen zag haar team steeds hechter worden. "Het geloof is echt gegroeid, na zeges op lastige tegenstanders. Dat we na het verlies tegen Japan écht moesten winnen, had ook grote impact op de uitslag die we hebben neergezet."

Samantha van Diemen maakte ook al minuten in het grote Oranje - ANP

Nu wacht voor Van Diemen en consorten dus Spanje, dat met een uiterst jonge groep toch tot uitstekend voetbal is gekomen in Costa Rica. Maar inmiddels is Oranje onder 20 voor niemand meer bang. Van Diemen ziet het wel gebeuren, het WK winnen. "We zijn nu zo dichtbij, nu pakken we 'm ook."