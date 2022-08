Limburgse boeren mogen nu vrijwel helemaal geen oppervlaktewater meer gebruiken

In Noord- en Midden-Limburg geldt vanaf vrijdag 12.00 uur een volledig onttrekkingsverbod van oppervlaktewater voor boeren. Aanleiding is de aanhoudende droogte.

Volgens Chrit Wolfhagen van Waterschap Limburg zijn er al verschillende maatregelen genomen om het water in rivieren en beken op peil te houden en de gevolgen van de daling te beperken. Zo zijn er pompen verplaatst en zijn vissen verhuisd vanwege droogval. "Maar onze beken, vooral in Noord- en Midden-Limburg, hebben het zwaar en vallen in sommige gevallen droog", zegt Wolfhagen tegen 1Limburg.

Met dit volledige onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het water in de beken en droogvallen zoveel mogelijk voorkomen.

Eerder onttrekkingsverbod

Sinds 5 augustus gold al een gedeeltelijk onttrekkingsverbod. Daarbij werden uitzonderingen gemaakt voor onder andere fruitteelt en drinkwater voor vee. Die uitzonderingen vervallen nu. Boeren met kapitaalintensieve teelten, zoals bomen, groente, fruit, bloemen en planten, die volledig afhankelijk zijn van beekwater en niet beschikken over een alternatief, kunnen een ontheffing aanvragen.

Voor de rivieren Niers en Roer en de beek Swalm geldt nog wel een uitzondering, daar blijft het oude onttrekkingsverbod van kracht omdat er nog voldoende water stroomt. Wateronttrekking voor kapitaalintensieve teelten van fruit is daar toegestaan op bepaalde tijdstippen.