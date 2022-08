Grand Prix van Frankrijk verdwijnt van Formule 1-kalender: 'Historie niet genoeg'

Max Verstappen won vorige maand de voorlopig laatste race op het circuit van Le Castellet in het zuiden van Frankrijk. Ook de editie daarvoor was een prooi voor de wereldkampioen.

De Grote Prijs van Frankrijk verdwijnt volgend jaar van de kalender in de Formule 1. Dat bevestigt de organisatie van de Formule 1 aan persbureau AFP. Het was al langer onzeker of het sinds 2018 lopende contract zou worden verlengd.

De Franse grand prix is in totaal 62 keer gereden, en keerde in 2018, tien jaar na de laatste editie, terug op de kalender. Ook Duitsland verloor eerder zijn race na 64 edities. Volgens Domenicali is "historie niet genoeg" om een GP te organiseren. Er wordt gewerkt aan een betere verspreiding over verschillende werelddelen en races in bijvoorbeeld Saudi-Arabië en Miami leveren veel geld op.

Ook voor de GP van België, die komend weekend is, zou dit het laatste jaar kunnen zijn. Daar is nog geen duidelijkheid over. Zandvoort heeft na de komende editie van de Grote Prijs van Nederland nog een jaar te gaan van het huidige contract, maar heeft een optie om er twee jaar aan toe te voegen.