Zaak Peter R. de Vries mogelijk over door verhuizing rechter

De rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries moet mogelijk opnieuw worden behandeld. Dat heeft te maken met het vertrek van een van de rechters, bleek vanochtend tijdens een zitting in de heropende zaak. Royce de Vries zegt dat de familie niet blij is met de gang van zaken:

Een van de drie rechters is verhuisd naar het buitenland. Ze had haar vertrek gepland voor deze zomer, omdat de zaak-De Vries dan afgerond zou zijn.

Maar in juli werd de zaak onverwacht heropend. Het Openbaar Ministerie kwam vlak voor de uitspraak met nieuwe getuigenverklaringen, waarna de rechtbank het vonnis uitstelde.

In gesprek

Inmiddels is een vervangende rechter aangesteld, maar er is nog een procedurele hobbel. Volgens de rechtbank schrijft de wet voor dat een zaak in zo'n geval helemaal opnieuw behandeld wordt, tenzij het OM en de verdediging dat niet nodig vinden.

De partijen zijn daarover met elkaar in gesprek. Volgens de rechtbank zijn er al "standpunten" uitgewisseld op een informele bijeenkomst, maar wat die inhouden bleef in het midden.

De advocaten van de verdachten Delano G. en Kamil E. wilden vanochtend niet zeggen of zij vinden dat de zaak over moet of niet. Ook het Openbaar Ministerie wilde zich er nog niet over uitlaten. Pas op een volgende zitting, begin november, wordt er een knoop over doorgehakt.

Wrang

Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, reageert verontwaardigd op het nieuws van de rechtbank. "Hier zitten we natuurlijk niet op te wachten. Je denkt dat alles achter de rug is, en dan moet misschien alles over. Dat zou heel wrang zijn."

De kans dat het proces over moet, acht hij reëel. "Ik heb vernomen dat de verdediging van een van de verdachten bezwaar heeft tegen doorgaan."

Hij noemt het merkwaardig dat de rechtbank niet heeft geanticipeerd op het vertrek van de rechter, dat al langere tijd bekend was. Volgens De Vries had om die reden een extra rechter aangesteld moeten worden als achtervang.

Zo'n reserverechter is gebruikelijk is in grote rechtszaken, zoals het Marengo- en MH17-proces. Daarmee wordt vertraging voorkomen als onverhoopt een rechter uitvalt.

Afgeluisterd

In de rechtszaal was vandaag alleen verdachte Kamil E. aanwezig met zijn advocaten. Het OM vertelde dat E. is afgeluisterd in de gevangenis. Aan medegedetineerden vertelde hij dat er op de dag van de moord nog een derde persoon mee was naar Amsterdam.

Kamil E. heeft dit eerder in de rechtszaal ook al gezegd. Toch blijft het OM zijn verhaal ongeloofwaardig vinden. De verdachte probeert zo onder belastend bewijs uit te komen, denken de officieren van justitie.

In oktober is er een eerste zitting in de zaak tegen de nieuwe verdachten die zijn aangehouden toen de zaak-De Vries werd heropend. Het proces tegen Delano G. en Kamil E. gaat op 3 november verder.