Gasprijs stijgt verder na recordslotstand, olie ook duurder

De Europese gasprijs is de afgelopen weken fors gestegen. Gisteren bereikte die aan het eind van de dag een recordslotstand van 292 euro per megawattuur. En vanochtend steeg de gasprijs verder naar rond de 315 euro. Dat is tien keer zo hoog als voordat de gasprijs vorig jaar begon te stijgen. Er zijn op de gasmarkt voortdurend zorgen over de gaslevering door Rusland. Dat land kondigde onlangs aan dat de pijpleiding Nord Stream 1 op 31 augustus opnieuw dicht gaat voor onderhoud. Volgens Rusland zal dat drie dagen duren. Maar de vraag is of en hoeveel gas er na dat onderhoud nog gaat stromen. Na eerder onderhoud deze zomer bracht Rusland de toestroom terug tot 20 procent van de capaciteit. Zo maakte Gazprom de sluiting bekend:

Europese landen proberen in allerijl minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op vloeibaar gemaakt aardgas dat via schepen geïmporteerd kan worden. En door meer gasimport via leidingen uit bijvoorbeeld Noorwegen. Voorraden worden gevuld Landen zijn nu hun gasbergingen aan het vullen om een wintervoorraad te hebben. Daarmee lijken ze op schema te liggen. Zo waren de Nederlandse voorraden vorige week voor ruim 71 procent gevuld; andere landen waren nog verder. "De voorraden beginnen vol te raken in Europa en dan zou je zeggen dat je ook enige rust krijgt op de gasmarkt", zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. "Maar het is duidelijk toch nog steeds een verkopersmarkt. Blijkbaar houden kopers hun hart vast dat Nord Stream straks niet meer open gaat."

De reeds absurd hoge gasprijs is vanochtend zelfs boven de 300 €/MWh (circa 3 €/m3) gekomen. 20x van normaal.

Niemand schijnt daar iets aan te kunnen doen.

U kunt de gasprijs live volgen op deze website: (UK-time)https://t.co/XMDxpaWWmu.

NB: niet goed voor uw hart! pic.twitter.com/l2EdWApffS — Martien Visser (@BM_Visser) August 25, 2022