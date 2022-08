Eén van tien telers betrokken bij wietexperiment verliest vergunning

De vergunning van een van de tien door de overheid geselecteerde telers voor het wietexperiment is ingetrokken. Dat bevestigt het ministerie na vragen van de NOS. Het lukte teler Supraleaf niet om de opgegeven locatie op het bedrijventerrein in Zwaag in handen te krijgen. Het bedrijf mag dus niet meer meedoen aan het experiment.

Het experiment met de legale levering en in- en verkoop van wiet komt maar langzaam op gang. Slechts één deelnemer is al gestart met het kweken van cannabisplanten, de andere telers zitten nog in de opbouwfase van de teeltlocaties.

Start verkoop in 2023

De start van het experiment werd in maart al uitgesteld, van later dit jaar naar het tweede kwartaal van 2023, maar het is de vraag of er tegen die tijd genoeg cannabis beschikbaar is om aan de coffeeshops in de deelnemende steden te gaan leveren. Om aan die vraag te kunnen voldoen, moeten de tien telers elk zo'n 6500 kilo legale wiet per jaar produceren.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er gestart kan worden zodra de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is. "In de aanloop daarnaartoe wordt gemonitord of dat startmoment haalbaar blijft."

Bezwaar aangetekend

In december 2020 werden uit 147 aanmeldingen tien telers geselecteerd die mee mogen doen aan het experiment. Nu de vergunning van Supraleaf is ingetrokken is de eerstvolgende teler op de wachtlijst benaderd met de vraag of die alsnog deel willen nemen.

Supraleaf laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn dat het ondanks de steun van de gemeente Hoorn niet is gelukt om de grond aan te kopen. Het bedrijf heeft bij de overheid bezwaar aangetekend tegen het intrekken van de vergunning.