Voormalige Britse ambassadeur opgepakt in Myanmar

Een voormalige ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk is opgepakt in Myanmar, melden meerdere bronnen aan persbureau Reuters en de BBC.

Vicky Bowman, die van 2002 tot en met 2006 ambassadeur was in Myanmar, zou woensdag samen met haar man zijn opgepakt vanwege overtreding van de immigratiewet. Bowman is getrouwd met Htein Lin, een van de bekendste kunstenaars van Myanmar. Hij zat tussen 1998 en 2004 vast vanwege zijn protesten tegen het toenmalige militaire regime.

Het land heeft weer een militair regime sinds het leger begin vorig jaar de gekozen regering aan de kant schoof. Sinds de machtswisseling zijn duizenden tegenstanders vastgezet en is er gewapend verzet in het hele land.

Britse ambassade uit zorgen

Bowman is sinds 2013 directeur van het Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB), een organisatie die met bedrijven werkt aan onder meer duurzaam toerisme, bestrijding van discriminatie en bevordering van mensenrechten. Zij en haar man zouden zijn overgebracht naar de Insein-gevangenis in Yangon, waar vele politieke gevangenen worden vastgehouden.

De Britse ambassade in het land laat weten "zorgen te hebben over de arrestatie van een Britse vrouw in Myanmar. We zijn in contact met de lokale autoriteiten en bieden consulaire hulp." De ambassade noemt de naam van Bowman niet.

De mensenrechten in Myanmar worden grof geschonden. Zo werden eind juli vier prodemocratische activisten geëxecuteerd. Dat was een nieuw dieptepunt. Hoewel al tientallen burgers en activisten in februari vorig jaar ter dood werden veroordeeld, was het de eerste keer in decennia dat de doodstraf in het Zuidoost-Aziatische land is voltrokken.