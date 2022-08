Politiechef Amsterdam: extra hulp in Ter Apel loopt tegen grenzen op

De extra hulp die de Amsterdamse politie moet leveren voor de screening van asielzoekers in de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel, loopt tegen een grens aan. Dit schrijft het hoofd van de Amsterdamse politie, Frank Paauw, in een brief aan politie, burgemeester en OM in de regio.

Paauw schrijft dat het aantal mensen dat op dit moment asiel aanvraagt leidt tot een humanitaire crisis en "een enorme personele opgave in de totale asielketen". Omdat niet iedereen opgevangen kan worden in Ter Apel, worden asielzoekers verplaatst naar noodopvanglocaties. In die noodopvang zitten nu ruim 1800 mensen, van wie niet bekend is wie ze zijn.

De politie Amsterdam moet voor de screening tien procent van de beschikbare capaciteit bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) afstaan. Dat gaat ten koste van de aanpak van mensenhandel en van migranten die overlast geven, schrijft Paauw.

'Werkdruk bij politie'

De Amsterdamse politie levert al enkele maanden extra mankracht voor het registeren en identificeren. Deze situatie is volgens Paauw niet langdurig houdbaar en leidt tot "een grote en onevenredige werkdruk" bij politiemensen. Dit gaat ten koste van het welzijn bij de politie, schrijft Paauw. Het probleem speelt volgens hem ook in andere regio's.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie lopen achter met de identificatie van asielzoekers. De instanties zeggen sinds augustus aan een inhaalslag te werken.