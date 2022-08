Gestegen energieprijzen raken voetbalclubs: 'Contributie mogelijk fors omhoog'

De gestegen energieprijzen leiden tot kopzorgen bij amateurvoetbalclubs, blijkt uit een rondgang van RTV Noord in de provincie Groningen. Om de douches, veldverlichting en verwarming te kunnen blijven betalen, zijn maatregelen nodig. De ene club boort daarvoor reserves aan, de andere probeert meer te besparen of investeert in verduurzaming. Maar de vraag is of dat genoeg is: clubs zijn bang dat de contributie omhoog moet.

"We moeten kijken hoe we dit gaan inpassen", zegt voorzitter Gerben Loer van SC Scheemda tegen RTV Noord. De energierekening van de club gaat binnenkort met acht- tot negenduizend euro omhoog en dat zal ergens van betaald moeten worden. Van de gemeente Oldambt verwacht Loer niet heel veel steun. "Daar staan nogal wat bezuinigingen op stapel."

Vaste energiecontracten

Bij clubs met een vast energiecontract zijn er minder zorgen, zoals bij VV Helpman uit Haren. "We hebben gelukkig net een contract afgesloten voor drie jaar, dus we hebben nog even speling", zegt voorzitter Jan van der Lei. De club heeft onlangs ook zonnepanelen laten plaatsen.

Ook VV Noordster uit Oude Pekela ziet voorlopig geen problemen, maar er zijn wel zorgen over de toekomst, zegt voorzitter Raymon Drenth. Er is nu bijvoorbeeld geen geld om de club te verder te verduurzamen met zonnepanelen. VV Noordster investeerde het afgelopen seizoen in ledverlichting. "Dat kostte wat, maar we hoopten er dertig tot veertig procent mee te besparen." De gestegen energieprijzen gooiden roet in het eten. Drenth vreest daarom dat de contributie wellicht fors omhoog moet.

"Als je heel realistisch bent dan moet je straks per lid vier à vijf euro meer vragen en dat is een heel groot ding, zeker als je in een gemeente als Pekela woont waar best wel veel arme gezinnen leven." De club heeft veel leden die lid zijn via het Jeugdsportfonds. "Raken we hierdoor leden kwijt?", vraagt Drenth zich af.

Club verduurzamen

NEC Delfzijl heeft al zonnepanelen laten installeren, maar loopt tegen problemen met het gas aan. Er lopen offerteaanvragen om te kijken in hoeverre de club energieneutraal kan worden, maar er is geen personeel beschikbaar om begeleiding te geven bij het verduurzamingsvraagstuk en aannemers hebben het druk. Ook is het materiaal niet beschikbaar. Helemaal van het gas afstappen en overgaan op elektrisch, is te duur voor de club.