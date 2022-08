Woods en McIlroy komen met golf als stadionsport: korte wedstrijden én fanatiek publiek

Golf wil zich gaan meten met grote stadionsporten als voetbal en basketbal.

Topgolfers Tiger Woods en Rory McIlroy hebben om dat te bereiken een nieuwe competitie aangekondigd, waarin sterren van de PGA Tour het in teams van drie tegen elkaar opnemen in speciaal gebouwde, overdekte locaties. Met fanatiek publiek dicht op de spelers.

"We weten allemaal hoe het is om in een voetbalstadion of een basketbalarena te zijn waar je elke minuut actie voor je neus kan zien gebeuren", zegt Woods. Hij wil datzelfde effect ook bij golf en dat is volgens hem in de traditionele opzet niet mogelijk.

Prime time

De competitie moet starten in januari 2024. De bedoeling is dat de wedstrijden, die twee uur duren, gespeeld gaan worden op maandagavond en primetime op tv worden uitgezonden. Technologie speelt een belangrijke rol in dit project, dat een samenwerking is tussen golforganisator PGA en TMRW Sports (spreek uit: Tomorrow Sports). Tiger Woods en Rory McIlroy zijn de oprichters van TMRW.