Enquête: toestroom buitenlandse studenten zet kwaliteit onder druk

Internationale studenten zitten in een kwetsbare positie en worden als tweederangs studenten behandeld. Dat concludeert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) na een enquête in samenwerking met de Landelijke Studentenvakbond en het Erasmus Student Network. Die kwetsbaarheid komt mede doordat het er zoveel zijn. In Nederland volgen ruim 100.000 buitenlandse studenten een opleiding; 1 op elke vier eerstejaars in het hbo en wo is een buitenlander. Elk jaar komen er steeds meer bij en daardoor raakt het onderwijssysteem overbelast, zegt ISO-voorzitter Terri van der Velden in het NOS Radio 1 Journaal. "Je moet kijken om de grote stroom internationale studenten te beperken en te beheersen. Dan kun je ze ook beter begeleiden en informeren." Het ISO zegt dat het belangrijk is om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. "Je haalt ze nou eenmaal naar Nederland toe en dan wil je ze ook goed onderwijs geven." Slecht geïnformeerd De buitenlandse studenten krijgen niet dezelfde kansen als Nederlanders bij het begin van hun onderwijs in Nederland, zegt Van der Velden. "Ze krijgen zo veel voor hun kiezen dat ze extra veel moeite moeten doen om onderwijs te volgen." Dat ligt volgens het ISO onder meer aan gebrekkige informatievoorziening. Zo weet 70 procent van de internationale studenten niet dat ze recht hebben op studiefinanciering en gratis ov. Ook weten ze niet hoe het precies zit met het aanvragen van een Nederlandse zorgverzekering in combinatie met een Europese zorgverzekering. Een van de lastigste dingen voor internationale studenten is het vinden van een kamer, bleek eerder ook al voor Ayaka die in Maastricht gaat studeren, maar in Sittard gaat wonen:

Het is moeilijk voor studenten om een kamer te vinden. Studenten gaan daarom vaker buiten de grote steden op zoek naar een woning. Een van die studenten is de Japanse Ayaka Minamii. Ze studeert in Maastricht maar gaat in Sittard wonen. - NOS