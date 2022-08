Is Jonker dan de man van nieuw elan bij Oranje? 'Goudeerlijk én heel direct'

Van der Laan speelde in 2001 in Oranje onder Jonker en kent de trainer nog altijd erg goed van haar periode als voorzitter van de Raad van Advies bij Telstar. "Hij heeft een grote mond, maar het hart op de juiste plek."

"Hij is goudeerlijk en direct", zegt Jeanet van der Laan over Jonker, die de tegenvallende Mark Parsons opvolgt en tot en met het EK van 2025 heeft getekend.

Ook nu, ruim twintig jaar later, zal de kersverse bondscoach zich volgens Koster nog wel verbazen over dingen die nog altijd niet geregeld zijn. "Maar daar gaat hij wel voor staan", verzekert de manager vrouwenvoetbal van Ajax.

Heel even mocht Jonker dus al proeven aan het bondscoachschap: in 2001 stond hij als interim-bondscoach een klein jaar voor de groep. Een selectie met onder anderen Van der Laan, Sarina Wiegman en Daphne Koster.

Hoewel KNVB-bestuurder Jan Dirk van der Zee sprak van "ervaring in de top van het vrouwenvoetbal", dateert die ervaring alweer van 21 jaar geleden toen Jonker de nationale vrouwenploeg een paar interlands onder zijn hoede had.

Zijn voetbal-cv is toch voornamelijk gevuld met het trainen van mannenteams. "Je hebt mannelijke trainers uit het mannenvoetbal waarbij vrouwenvoetbal onbekend terrein is", begint Koster daarover. "Het is een andere wereld en als je daar de ontwikkelingen en de geschiedenis niet van kent, dan sla je de plank mis."

Rotsvast vertrouwen

Maar bij Jonker zal dat niet snel gebeuren, verzekert de 139-voudig international. Koster: "Hij weet waar hij het over heeft, dat durf ik wel te zeggen. Ik ben hem in de afgelopen jaren meerdere keren tegengekomen en we hebben altijd goede gesprekken over voetbal."

Ook Jessica Torny, assistent bij Oranje, speelde in 2001 samen met Van der Laan en Koster in Oranje.