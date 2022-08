Van de Zandschulp toont andermaal goede vorm in laatste toernooi voor US Open

Het hardcourttoernooi in de Verenigde Staten geldt als laatste voorbereiding op de US Open, die maandag begint.

Botic van de Zandschulp is door naar de kwartfinales van het ATP-toernooi van Winston-Salem, na een overwinning op de Spanjaard Jaume Munar (6-3, 6-3). In de vorige ronde versloeg Van de Zandschulp nog landgenoot Tallon Griekspoor.

Van de Zandschulp, als tweede geplaatst voor het toernooi in North Carolina, stuit hierna op Benjamin Bonzi. Het tweetal stond twee jaar terug al eens tegenover elkaar, toen won Van de Zandschulp in twee sets van de Fransman (ATP-50).

Alleen Van de Zandschulps service liep niet altijd even goed, maar die haperde nog heviger bij Munar. De Spanjaard hield aan zijn 62 opslagbeurten slechts 31 punten over.

Brouwer en Pattinama-Kerkhove door, Lamens uitgeschakeld

Gijs Brouwer en Lesley Pattinama-Kerkhove zijn een ronde verder in het kwalificatietoernooi voor de US Open. Brouwer versloeg de Portugees Gastao Elias met 7-6 (4), 6-2. Ook Pattinama-Kerkhove won in twee sets, van de Oostenrijkse Barbara Haas (6-3, 6-3).

Suzan Lamens speelde ook twee sets, maar zij verloor die allebei van de Russin Vitalia Djatsjenko (6-1, 7-5).

Jesper de Jong en Arianne Hartono doen ook mee aan de kwalificaties, Van de Zandschulp, Griekspoor, Tim van Rijthoven en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot de hoofdschema's.