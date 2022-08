Rechtbank kijkt hoe het verder moet met heropende onderzoek moord Peter R. de Vries

In een nieuwe zitting over de moord op Peter R. de Vries bekijkt de Amsterdamse rechtbank vandaag hoe het verder moet met de heropende rechtszaak. Het vonnis werd in juli uitgesteld.

Verklaringen van een nieuwe getuige zorgden voor een onverwachte wending in de zaak tegen de verdachten Delano G. en Kamil E., die de moord op de misdaadjournalist zouden hebben gepleegd. Kort voor de uitspraak kwam het Openbaar Ministerie met deze verklaringen op de proppen, waarna de rechtbank besloot het onderzoek naar de moord te heropenen. Het OM had toen al levenslang geëist tegen de twee verdachten.

Inmiddels heeft de politie vier nieuwe verdachten gearresteerd, van wie er drie nog vast zitten. Een van hen werd aangehouden in zijn cel in de gevangenis in Lelystad. Het gaat om Krystian M., een Poolse twintiger die daar al vast zat voor een ander delict. Het OM denkt dat hij degene was die in sms-berichten dicteerde hoe de moord op De Vries moest worden uitgevoerd.

Ernstig bedreigd

De nieuwe getuige is een kennis van Krystian M. Hij meldde zich afgelopen najaar bij een wijkagent om zijn verhaal te doen. Uit zijn verklaringen, waarover het Parool publiceerde, blijkt dat M. een schutter moest regelen voor de moord op De Vries.

Aanvankelijk zou Kamil E. de klus op zich nemen, aldus de getuige, maar de 36-jarige Pool trok zich terug. Daarna werd hij gedwongen als chauffeur van de vluchtauto op te treden; anders zou E. zelf worden doodgeschoten. Overigens leek ook Krystian M. ernstig te worden bedreigd door zijn opdrachtgever.

Banden met Taghi

De vermoedens van het Openbaar Ministerie dat de moord te maken heeft met Ridouan Taghi, zijn alleen maar toegenomen. Krystian M. wordt op meerdere manieren in verband gebracht met de kring rond Taghi, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo.

Zo vertelde het OM in een heel andere zaak dat M. iemand moest toetakelen in opdracht van een neef van Taghi. In nog een ander onderzoek wordt hij verdacht van autodiefstal, samen met weer een andere neef van Taghi.

Filmpjes kort na de moord

Over de andere aangehouden verdachten is minder bekend. Twee van hen zouden filmpjes van de neergeschoten Peter R. de Vries hebben gemaakt en verspreid, mogelijk om de schok te vergroten.

De laatste verdachte werd eind juli in Helmond aangehouden. Het OM denkt dat hij bij een groep hoort die zich liet inhuren voor geweldsklussen, maar de 27-jarige Antilliaan werd na een paar dagen alweer vrijgelaten.

Voorarrest

De zitting van vandaag is deels een formaliteit, omdat de rechtbank moet beslissen of Delano G. en Kamil E. in voorarrest blijven. Daarnaast zal het OM een korte toelichting geven op de stand van het heropende onderzoek.

De later aangehouden verdachten staan nog niet terecht. Het onderzoek naar hun betrokkenheid loopt bij een ander parket van het Openbaar Ministerie en wordt gescheiden gehouden van de lopende rechtszaak.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis.

Delano G. was volgens het OM degene die de kogels afvuurde. Kamil E. zou hebben gereden en voorverkenningen hebben gedaan. Het OM ziet daarvoor een stortvloed aan bewijs, maar de advocaten van de verdachten sturen aan op vrijspraak.