Wekdienst 25/8: Tussentijdse zitting zaak Peter R. de Vries • Artsen zonder Grenzen in Ter Apel

Goedemorgen! Vandaag is een nieuwe aflevering van BOOS te zien over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, en er is een tussentijdse zitting in de strafzaak rond de moord op Peter R. de Vries.

Eerst het weer: Tropisch warm met veel zon. Het wordt tussen 29 en 35 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen minder warm, zodra de wind naar het westen draait. In de avond volgt er mogelijk een bui. Morgen zijn er een aantal buien, mogelijk met onweer. Daarna is het vooral droog en 20 tot 25 graden.

Ruim een half jaar na de spraakmakende aflevering van BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland verschijnt een nieuwe uitzending over de talentenjacht van John de Mol.

In Amsterdam vindt een tussentijdse zitting plaats in de strafzaak tegen de vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries. Het OM eiste in juni levenslange gevangenisstraffen, maar de uitspraak werd uitgesteld omdat er nieuwe getuigenverklaringen werden toegevoegd aan het dossier.

De Franse president Macron brengt een driedaags bezoek aan Algerije. Hij wil af van de verzuurde relaties en nieuwe banden aanknopen, gericht op de toekomst.

Wat heb je gemist? Artsen zonder Grenzen heeft vanaf vandaag een team in Ter Apel om zorg te leveren aan asielzoekers die vanwege het gebrek aan opvangplaatsen buiten de poort moeten blijven. Het is voor het eerst dat dat in Nederland gebeurt. Vannacht hebben weer honderden mensen buiten geslapen in Ter Apel. Het team bestaat uit vijf personen. Ze leveren basisgezondheidszorg, zoals het behandelen van wonden, infecties en huidziekten, het verstrekken van recepten en ook het bieden van psychologische eerste hulp aan volwassenen en kinderen. Volgens AzG is de situatie in Ter Apel te vergelijken met de leefomstandigheden in het beruchte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Zo zouden er geen douches zijn en toiletten zouden niet goed worden schoongehouden. Dat concludeerden waarnemers die vrijdag gingen kijken bij het aanmeldcentrum. Ander nieuws uit de nacht Politiechef ontslagen vanwege laat ingrijpen bij bloedbad op school Uvalde: Drie maanden geleden vond op de Amerikaanse basisschool een aanslag plaats, waar negentien jonge kinderen en twee leraren bij om het leven kwamen. Uit onderzoek bleek dat de politie te laat ingreep en de schutter ruim een uur lang zijn gang kon gaan. Politiecommandant Arredondo wordt verantwoordelijk gehouden.

'9 op 10 opgenomen coronapatiënten hebben jaar later nog klachten': Ze hebben met name last van pijn, kortademigheid, hevige vermoeidheid en concentratieproblemen. Opvallend is dat er vrijwel geen verbetering zit in de klachten, zegt de onderzoeksleider van het Erasmus MC.

Twee weken na 'overwinning' corona weer mogelijke besmettingen in Noord-Korea: Het land heeft bekendgemaakt dat er vier nieuwe 'koortsgevallen' zijn gevonden in het grensgebied met China. Er is een lockdown afgekondigd. In de tussentijd worden er tests uitgevoerd.

En dan nog even dit: Het Nederlandse volkslied is te traag, te plechtig en te statig, zeggen muziekkenners. Het Wilhelmus zou volgens hen sneller moeten worden gezongen. Dat klinkt niet alleen opgewekter, maar doet ook meer recht aan de geschiedenis, zeggen ze. In de zestiende eeuw zongen mensen het Wilhelmus ook veel sneller. Toen werd het ook gebruikt als strijdlied, door soldaten in de Tachtigjarige Oorlog. "De reden dat het nu langzamer wordt gezongen, is dat we er een 'romantisch sausje' overheen hebben gegooid", denkt liederenexpert Martine de Bruin. In de Romantiek, de kunststroming die eind achttiende eeuw opkwam, veranderde het strijdlied in een nationale hymne, zegt De Bruin. "In de negentiende eeuw was het Wilhelmus zelfs een danslied." Vergelijk zelf de 'nieuwe' versie met de gangbare versie:

