Artsen zonder Grenzen naar Ter Apel, waar opnieuw 700 mensen buiten sliepen

Het team bestaat uit vijf mensen die basisgezondheidszorg leveren. Zo behandelen ze wonden, infecties en huidziekten, verstrekken ze recepten en bieden ze psychologische eerste hulp aan volwassenen en kinderen. Het is voor het eerst dat de internationale hulporganisatie een team in Nederland inzet.

Slechte leefomstandigheden

Vrijdag waren er al AzG-medewerkers in Ter Apel om de situatie daar te bekijken. Wat ze aantroffen was volgens AzG te vergelijken met de leefomstandigheden in het beruchte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Zo waren er geen douches en waren toiletten niet schoon.

Het team sprak mensen die zich al een week niet hadden kunnen wassen. Sommigen hadden door het gebrek aan hygiëne een huidziekte opgelopen. De laatste dagen brengen honderden mensen de nacht door in de buitenlucht, ongeacht de weersomstandigheden. "Onder hen zwangere vrouwen, kinderen en mensen met chronische ziekten, zoals diabetes."

Sommige chronisch zieken zijn door hun medicijnen heen. "Als deze situatie zo doorgaat, kan dit leiden tot ernstige medische noodgevallen", aldus AzG.

'Triest dieptepunt'

"Het is een triest dieptepunt voor ons land dat we zo ver zijn gekomen", zegt de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, in het NOS Radio 1 Journaal. De burgemeester, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Groningen, zegt dat de situatie bij het aanmeldcentrum "al een hele tijd onhoudbaar" is en maakt net als AzG de vergelijking met kamp Moria.

Het is volgens Schuiling (VVD) zaak dat de andere veiligheidsregio's sneller zorgen voor meer opvangplekken in het land. "Dit vraagstuk vereist dat we het met elkaar doen. Daar wordt veel te weinig tempo op gemaakt." Volgens de burgemeester kunnen alle tien gemeenten in Groningen niet meer doen dan ze nu al doen.

In overleg met anderen

Voorafgaand aan het besluit van AzG om naar Ter Apel te gaan, is er overleg geweest met het Rode Kruis, de huisartsenorganisatie voor asielzoekers GZA, de hulporganisatie Dokters van de Wereld en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het Rode Kruis opende begin deze maand een servicepunt bij het aanmeldcentrum. Dat ging vorige week tijdelijk dicht, omdat er een vechtpartij was uitgebroken. Gisteren ging het punt op verzoek van de politie opnieuw dicht, omdat de tenten buiten de poort werden weggehaald. Het is de bedoeling dat dit servicepunt vandaag weer opengaat.

AzG-directeur Judith Sargentini noemt het ongekend dat AzG in Nederland in actie moet komen, "maar de omstandigheden waarin deze mensen zich bevinden zijn mensonwaardig". Ze wil dat het Rijk en de gemeenten daar een eind aan maken. Het is de bedoeling dat het AzG-team vier tot zes weken in Ter Apel blijft. "Dit is echt een oplossing voor de korte termijn."