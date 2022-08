Twee weken na 'overwinning' corona weer mogelijke besmettingen in Noord-Korea

Twee weken nadat leider Kim Jong-un verklaarde corona te hebben verslagen zijn er weer mogelijke besmettingen in Noord-Korea gemeld. Het land heeft bekendgemaakt vier nieuwe 'koortsgevallen' te hebben gevonden in het grensgebied met China.

Volgens staatspersbureau KCNA worden momenteel tests uitgevoerd om te kijken of de koortssymptomen inderdaad worden veroorzaakt door de "kwaadaardige epidemie".

Autoriteiten hebben meteen een lockdown afgekondigd in de gebieden waar de koortsgevallen voorkomen. De lockdown zal worden gehandhaafd totdat meer duidelijk is over de herkomst van de symptomen.

Noord-Korea geeft geen openheid over het totaal aantal coronabesmettingen, maar deelt dus wel cijfers over "koortspatiënten". In mei lag dit aantal nog op bijna 400.000 per dag. Voor zover bekend is er in Noord-Korea geen vaccinatieprogramma tegen corona.

Zo kondigde de leider van Noord-Korea, Kim Jong-Un, aan dat het coronavirus in zijn land is uitgeroeid: