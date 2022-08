'Asielkinderen lijden onnodig door onbegrijpelijke vragen IND'

De manier waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) asielkinderen hoort, is schadelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek waar Trouw over bericht. Volgens het onderzoek lijden gevluchte kinderen en jongeren onnodig door de manier waarop hun vragen worden gesteld tijdens het gehoor in de asielprocedure. Daardoor zou het voor hen nagenoeg onmogelijk zijn om hun rechten uit te oefenen. Zo zouden de vragen die IND-medewerkers stellen onbegrijpelijk zijn voor kinderen en snappen de minderjarigen niet wat de consequenties zijn van hun antwoorden, vanwege gebrekkige informatie vooraf.

Tijdens de gesprekken onderzoekt de IND of de minderjarigen in aanmerking komen voor asiel in Nederland, en of hun verhaal geloofwaardig is. De gesprekken worden gevoerd met kinderen vanaf 6 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen, en kinderen vanaf 15 jaar als ze met hun ouders zijn gekomen. Het eerste gehoor vindt vaak plaats tijdens de aanmelding in Ter Apel. Daarna komt nog een tweede gesprek. Aan de hand van deze gesprekken wordt bepaald of iemand recht heeft op asiel in Nederland.