'9 op 10 opgenomen coronapatiënten hebben jaar later nog klachten'

"Wat opvalt is dat er vrijwel geen verbetering zit in de klachten. Het zijn aanhoudende klachten die veel impact hebben op de kwaliteit van leven en kennelijk niet goed reageren op het huidige behandelaanbod", zegt onderzoeksleider en longarts Merel Hellemons van het Erasmus MC.

Onderzoek in de regio Rijnmond suggereert dat het overgrote deel van de opgenomen coronapatiënten te maken krijgt met long covid. Van de deelnemende ex-patiënten had 92 procent een jaar na zijn of haar opname in het ziekenhuis nog last van klachten.

De resultaten zijn door vakgenoten op waarde beoordeeld en zijn vandaag gepubliceerd in twee wetenschappelijke tijdschriften. Namelijk het European Respiratory Journal Open Research en The Lancet Regional Health - Europe.

Aan het onderzoek deden 650 patiënten mee die tussen juli 2020 en juli 2021 zijn opgenomen in een ziekenhuis in de regio Rijnmond met corona. Het is uitgevoerd door het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en zorginstelling Laurens.

De studie duidt op grote verschillen tussen ex-patiënten die wel of niet in het ziekenhuis hebben gelegen. Eerder deze maand bleek uit onderzoek onder 13.000 mensen in Noord-Nederland dat een op de acht deelnemers last heeft van klachten drie tot vijf maanden na besmetting met corona. Het RIVM meldde in juni dat de helft van de patiënten drie maanden na besmetting nog klachten had.

Die percentages liggen bij het vandaag gepubliceerde onderzoek, dat puur gericht is op ex-patiënten die in een ziekenhuisbed hebben gelegen, veel hoger. Drie maanden na de opname had 97 procent van de mensen nog minimaal een klacht. Na zes maanden was dit 95,5 procent en na een jaar had 92 procent nog klachten.

Geen verschil tussen IC en verpleegafdeling

De onderzoekers vonden geen verschil tussen oud-IC-patiënten en mensen die alleen op een verpleegafdeling waren opgenomen. Er is geen duidelijke verklaring gevonden waarom veel ex-patiënten blijven worstelen met de gevolgen van de ziekte. De wetenschappers pleiten daarom voor meer onderzoek naar long covid.

Revalidatie helpt om lichamelijk te herstellen na een besmetting met het coronavirus, is ook een van de conclusies in het rapport. Qua spierkracht en conditie knapten de revaliderende patiënten goed op, zelfs de mensen met de zwaarste klachten bij opname in het ziekenhuis. Maar vermoeidheid en cognitieve problemen bleken hardnekkig bij de onderzoeksgroep.

"De langetermijneffecten van covid-19 worden onderschat. Revalidatie helpt op lichamelijk vlak, maar de andere aanhoudende klachten zorgen ervoor dat mensen hun dagelijkse leven niet meer kunnen oppakken", zegt Hellemons.