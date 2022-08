Politiechef ontslagen vanwege laat ingrijpen bij bloedbad op school Uvalde

De politiecommandant van een schooldistrict in Uvalde (Texas) waar drie maanden geleden een aanslag op een basisschool plaatsvond, is ontslagen door de directie van die school. Bij die aanslag kwamen negentien jonge kinderen en twee leraren om het leven. Uit onderzoek bleek dat de politie te laat ingreep en de schutter ruim een uur lang zijn gang kon gaan. Het schoolbestuur stemde woensdagavond lokale tijd unaniem in met het ontslag van Pete Arredondo. Hij is de eerste agent die ontslagen wordt vanwege het politieoptreden. De man had volgens het ministerie van Veiligheid van Texas de leiding over het ingrijpen van de politie. Arredondo zelf zei eerder al dat hij zichzelf nooit als leider beschouwde die dag, en dat hij ook niet heeft gevraagd om te wachten met ingrijpen.

De schietpartij was op de Robb Elementary School. Het schooldistrict, waar ook deze school onder valt, heeft zijn eigen politiedienst. Aan het hoofd van deze dienst stond Pete Arredondo. Daarom kan het schoolbestuur hem ontslaan.

Een paar dagen na het bloedbad op 24 mei gaf de politie in Texas al toe dat de agenten te lang hadden gewacht met ingrijpen. In juli werd dat nog een keer bevestigd in een uitgebreid onderzoeksrapport. Daarin stond dat de 376 gealarmeerde agenten te laat ingrepen vanwege systematische fouten en slechte besluitvorming.

De bijeenkomst van de schooldirectie en nabestaanden in Uvalde, Texas - Associated Press

De onderzoekscommissie sprak in het rapport van een chaotisch politieoptreden, waardoor de aanslagpleger ruim een uur zijn gang kon gaan voor agenten ingrepen en hem doodden. Onder de agenten ontbrak leiderschap, ze communiceerden slecht en er was onvoldoende urgentie om de schutter te stoppen, zo staat in het rapport. Beelden van beveiligingscamera's Op beelden van beveiligingscamera's van het politieoptreden tijdens de schietpartij is te zien hoe zwaarbewapende agenten in de gang voor het klaslokaal wachten met ingrijpen, zelfs als de schutter weer begint te schieten. Bekijk hier zelf de beelden. Ze kunnen als schokkend ervaren worden.

Een lokale krant in Texas heeft beveiligingsbeelden gepubliceerd van de dodelijke schietpartij op een basisschool in Uvalde. Daarop is te hoe de schutter de school binnenloopt, schiet, en hoe de politie daarna 77 minuten wacht voordat er wordt ingegrepen. - NOS