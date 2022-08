Weduwe Kobe Bryant krijgt miljoenen schadevergoeding vanwege foto's

De weduwe van de verongelukte Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant, Vanessa Bryant, krijgt een schadevergoeding van 16 miljoen dollar omdat hulpverleners na de crash foto's maakten en die naar elkaar doorstuurden. De lokale overheid moet haar betalen, is het oordeel van een federale jury in Los Angeles.

De 41-jarige Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna kwamen begin 2020 met zeven anderen om het leven door een helikoptercrash. Hulpverleners maakten foto's van hun lichamen en stuurden die door naar collega's. De weduwe van Bryant zei in de rechtszaal dat ze elke dag bang is dat zijzelf of haar dochters de foto's op sociale media tegenkomen.

Vooral politiemensen en brandweerlieden deelden de foto's met elkaar. Dat gebeurde onder meer tijdens het spelen van videogames en tijdens een awardshow. De foto's werden ook gezien door een aantal van hun partners en door een barman in een café waar een hulpsheriff wat aan het drinken was.

Niet de enige

Vanessa Bryant is niet de enige die een schadevergoeding krijgt. Mede-eiser Chris Chester, wiens vrouw en dochter omkwamen tijdens de crash, ontvangt 15 miljoen dollar. De advocaten van Bryant en Chester hadden gehint op bedragen van tientallen miljoenen dollars per nabestaande.

De oorzaak van de helikoptercrash was lange tijd onduidelijk, maar begin vorig jaar wezen onderzoekers de piloot aan als schuldige. Hij nam een aantal verkeerde beslissingen, concludeerde de National Transportation Safety Board.

Wie was Bryant en waar blonk hij in uit? Bekijk het in deze video: