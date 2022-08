COA: vannacht weer minstens 700 buitenslapers in Ter Apel

Ook vannacht slapen er weer zeker 700 mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan RTV Noord. Dat zijn er net zo veel als vorige nacht, toen sprake was van een record. Dat het ook op een woensdag zo druk is, is uitzonderlijk volgens RTV Noord. Normaal zijn maandag en dinsdag de drukste dagen in Ter Apel. De hele week slapen er al honderden mensen buiten. De drukte is volgens het COA te wijten aan de minieme uitstroom naar de reguliere azc's. Ook kunnen er geen mensen worden ondergebracht in crisisnoodopvanglocaties.

De problematiek in Ter Apel is niet nieuw. In het centrum komen meer asielzoekers binnen dan dat er plek is. Onder meer door het woningtekort lukt het niet om de zogenoemde statushouders te plaatsen, waardoor het centrum al een jaar overvol is. Ook kampt immigratiedienst IND met grote achterstanden in het behandelen van aanvragen.

Afgelopen dag werd bekend dat asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum wachten dat niet in tenten mogen doen. Alle tenten en andere kampeermiddelen zijn per direct verboden, is te lezen in een noodverordening van de veiligheidsregio. Aanleiding zijn de "vele onderlinge irritaties en spanningen tussen de asielzoekers". Dat leidde meerdere keren tot "conflicten, grote vechtpartijen met steekwapens, gewonden en aanhoudingen". Het servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel bleef daarom vorige week dicht. Afgelopen maandag ging het weer open, maar ook gisterochtend was het punt weer tijdelijk dicht vanwege de drukte. Baby overleden Daarnaast werd gisteren bekend dat in de sporthal bij het aanmeldcentrum, die door het ruimtegebrek nu gebruikt wordt als opvangplek, een drie maanden oude baby is overleden. De Tweede Kamer wil uitleg van staatssecretaris Van der Burg (Asiel) hierover. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid doen onderzoek naar de dood van de baby. Op dit moment is alleen bekend dat er nog medische hulp is verleend. Meer over de chaos in Ter Apel: