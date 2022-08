Dolblije Van Bronckhorst: 'Situatie met spelersbus heeft ons extra gemotiveerd'

Trainer Giovanni van Bronckhorst van het Schotse Rangers FC was dolblij na de 1-0 zege van zijn ploeg op PSV, hij sprak over een "geweldige overwinning." Door die overwinning verovert zijn ploeg een ticket voor de groepsfase van de Champions League. "Hier deden we het voor. En het is gelukt."

Rangers FC keert voor het eerst sinds 2010 terug in de groepsfase van de Champions League.

"Dit wilden we zo graag", zei de trainer verder, die er naar uitkijkt om zich te gaan meten met de beste ploegen van Europa. "En ik vind deze zege ook helemaal terecht", zei Van Bronckhorst. "Vorige week vond ik het verschil tussen beide ploegen klein. Maar in deze wedstrijd waren we beter. We hadden vaker kunnen scoren."

'Veel complimenten'

"Ik heb mijn ploeg in de rust al heel veel complimenten gemaakt. Alleen dat doelpunt ontbrak nog", zei de oud-trainer van Feyenoord, die klaagde over de ontvangst die zijn ploeg in Eindhoven kreeg. Hij gaf aan een situatie als deze "nog nooit te hebben meegemaakt."