Van Nistelrooy na mislopen Champions League: 'Begin bij jezelf, praat over jezelf'

Een verkeerde aanname kost PSV miljoenen. Geen Champions League, maar Europa League. Geen 35 miljoen, maar zo'n 15 miljoen euro. En dat doet Eindhoven pijn. Cody Gakpo verborg het hoofd tussen de schouders. Jordan Teze drukte zijn neus in het gras van het Philips Stadion. Xavi Simons moest Joey Veerman troosten. PSV liet woensdagsavonds in de terugwedstrijd tegen Rangers FC geen Champions League-niveau zien, wat volgens trainer Ruud van Nistelrooy wel noodzakelijk was voor het tweekamp tegen de Schotten. "Daar zijn we niet op dit moment, maar dat wil niet zeggen dat het hier ophoudt", sprak Van Nistelrooy strijdbaar op de persconferentie na afloop. "We zijn bezig met de opbouw van een nieuw team en daar gaan we mee door. Het is zeer dichtbij, maar des te pijnlijker dat het nog steeds niet zo ver is." 'Heel close' "Het was zichtbaar dat de spanning er flink op stond. Overall was het heel close en dan weet je dat details het verschil maken. En dat is gebeurd." Eén van die details vond plaats met nog een half uur te spelen. André Ramalho liet de bal van zijn voet springen in het eigen strafschopgebied. Rangers-aanvaller Malik Tillman was alert en bediende Antonio Colak voor de beslissende 1-0. Een Brabants slotoffensief leverde niets op.

Armando Obispo baalt - AFP

Dat PSV bezweek onder de druk wil Van Nistelrooy niet zeggen. "Eigen fouten hebben de doorslag gegeven. Zo eerlijk moet je zijn. Dat is niet persoonlijk naar de spelers toe", verwees de trainer naar de tegengoal. "De rest is redelijk in balans geweest. En dan kun je concluderen dat topsport hard is en de realiteit is dan dat je in de Europa League speelt. Tuurlijk doet dat pijn." 'Begin bij jezelf, praat over jezelf' Het uitvallen van Luuk de Jong met een kuitblessure onthoofde de Eindhovense aanval in de tweede helft. De jonge invaller Simons bracht wat gif en energie, bood Gakpo nog een grote kans, maar PSV op sleeptouw nemen was nog wat veel gevraagd.

Vinicius, Gakpo en Van Ginkel bedanken het publiek - ANP