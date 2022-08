Depay en De Jong laten zich zien in benefietduel met Manchester City

Frenkie de Jong en Memphis Depay hebben woensdagavond allebei gescoord in de benefietwedstrijd van Barcelona tegen Manchester City. De Catalaanse club speelde met 3-3 gelijk in een wedstrijd die werd gespeeld om geld op te halen voor de spierziekte ALS.

Camp Nou zat bomvol met ruim 91.000 toeschouwers. Alle sterren kwamen in actie, hoewel niet iedere grote speler in de basis begon. Kevin de Bruyne en Erling Haaland (Manchester City) kwamen in de tweede helft binnen de lijnen.

De Jong en Depay staan beiden op de nominatie te vertrekken bij Barcelona. Eerstgenoemde wordt door het bestuur van de Catalanen naar de uitgang geduwd. Depay is dicht bij een transfer naar Juventus. De Oranje-internationals lieten zich nadrukkelijk zien en maakten allebei een doelpunt.