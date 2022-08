Oud-NAVO-baas: Blijf wapens sturen om 'onwaarschijnlijk wrede' Poetin te stoppen

Na de Russische inval bleek de wereld, of in ieder geval de westerse wereld, enorm eensgezind. Dat verbaasde De Hoop Scheffer, zegt hij in Nieuwsuur. "De solidariteit was ongekend en onverwacht. Er zijn nu meer dan 100.000 Amerikaanse militairen op Europees grondgebied, de NAVO heeft een sterke defensie aan z'n oostflank. Een heleboel dingen die ik niet zo snel voor mogelijk had gehouden."

De Russische president Vladimir Poetin zal, zegt De Hoop Scheffer, flink teleurgesteld zijn als hij nu de balans van de oorlog opmaakt. "Oekraïne is nu een natie waarvan de inwoners de Russen haten. Er zijn meer Amerikanen in Europa. De NAVO voert weer z'n kerntaak uit. Oekraïne is kandidaat-lid van de EU. Finland en Zweden worden NAVO-leden."

Maar, waarschuwt De Hoop Scheffer, het gebrek aan Russisch succes betekent dat Poetin mogelijk nóg gevaarlijker wordt. "Daar moeten we rekening mee houden als hij zich in een hoek geschilderd voelt. Hij is al de auteur van onmenselijke, onwaarschijnlijke wreedheden: Boetsja, Marioepol de geruchten wat er met de leden van dat Azov-regiment zou kunnen gebeuren. Hij is in staat tot ongekende, ISIS-achtige wreedheden."

Des te belangrijker dat het Westen eensgezind achter Oekraïne blijft staan, zegt de voormalig NAVO-baas. "We moeten met wapenleveranties doorgaan. Als Oekraïne deze oorlog verliest, is dat niet alleen voor Poetin maar voor iedere dictator en autocraat in de wereld een vrijbrief dat grenzen weer door puur militair geweld kunnen worden gewijzigd. Als Poetin z'n zin krijgt, gaat hij verder. Hij wil z'n rijk terug."

Wat doet Westen bij energietekort?

Vooralsnog lijken westerse leiders niet over hun steun aan Oekraïne te twijfelen. De Britse premier Boris Johnson zegde woensdag nog voor tientallen miljoenen euro's aan extra militaire middelen toe. En eerder deze week maakte het Nederlandse kabinet bekend 80 miljoen euro extra hulp aan Oekraïne te geven.

Maar De Hoop Scheffer waarschuwt voor de winter. "Er heerst nu een patstelling. In de winter zal de intensiteit van de oorlog lager worden. Dan zullen Poetin en Oekraïne hergroeperen. We moeten én de politieke én de militaire solidariteit handhaven en overeind houden, maar er komt een moment met de inflatie en mogelijke energietekorten dat dat lastig wordt."

"Het westerse front moet intact blijven. Die politieke solidariteit is niet alleen belangrijk voor zes maanden, maar voor een heel lange tijd. De oorlog kan korter duren of langer duren, maar Oekraïne mag deze oorlog niet verliezen want de consequenties zijn enorm."