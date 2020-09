Luchtballonnen landen in woonwijk en midden op kruispunt in Brabant

Op sociale media worden beelden van de landingen volop gedeeld. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een ooggetuige zegt tegen Omroep Brabant dat de ballon in Den Bosch flink moest dalen omdat de windrichting snel draaide.

In Brabant zijn vanavond twee luchtballonnen op bijzondere plekken geland. In Den Bosch landde een ballon midden op een kruispunt bij een ziekenhuis, in Eindhoven streek er eentje neer in een park midden in een woonwijk.

In Eindhoven veroorzaakte de ballonlanding weinig oponthoud, maar in Den Bosch moest het verkeer op de kruising enige tijd om de ballon heen rijden. Na ongeveer een half uur was de ballon opgeruimd.

Ook in Utrecht streek een luchtballon neer op een opvallende locatie. Een ooggetuige zei tegen RTV Utrecht dat de ballon, op zoek naar een landingsplek, rakelings langs een gebouw ging voor hij veilig werd neergezet. Uiteindelijk landde de ballon op een bouwterrein bij de Jaarbeurs.

In Limburg ontsnapten een stel ballonvaarders op het nippertje aan natte voeten. Daar kwam de ballon terecht op de Maasplassen in de buurt van Thorn. Ruud Koumans was er toevallig aan het varen toen hij de ballon boven het water zag.

"Ik was aan het vissen en toen zag ik die ballon laag over de bomenlijn aan de waterkant overkomen", zei hij tegen 1Limburg. "Hij ging steeds lager; dat zag er niet goed uit. Omdat er mogelijk iets mis was, ben ik er naartoe gevaren. Maar ze gaven al snel het teken dat ze oké waren." Op beelden is te zien hoe de ballon met extra hete lucht wordt volgepompt, waarna de luchtballon uit het water stijgt.