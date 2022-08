Fout Ramalho kost PSV ticket voor Champions League (en twintig miljoen euro)

PSV heeft zich niet geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Na het 2-2 gelijkspel in Glasgow werd woensdagavond in Eindhoven met 1-0 verloren. Voor PSV wacht nu de groepsfase van de Europa League. Een doelpunt van spits Antonio Colak bleek voor het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst voldoende voor een cruciale zege. Die goal viel na geklungel in de opbouw bij PSV. In het seizoen 2018/2019 plaatste PSV zich voor de laatste keer voor de Champions League.

Malik Tillman profiteert van de fout van Ramalho - AFP

Zowel PSV als Rangers begon wat nerveus aan het duel in Eindhoven. Niet zo gek ook, gezien het feit dat er twintig miljoen euro (voor een vervolg in de Champions League) op het spel stond. PSV was in de beginfase de betere van die twee nerveuze teams. De thuisploeg had veel meer balbezit en zette goed druk. Dat lukte vorige week in Glasgow soms ook, maar mede door een vreselijke blunder van PSV-doelman Walter Benítez werd het toen 2-2. Maar na een kwartiertje voetballen begon het bij Rangers aardig te draaien. De Schotten bleken toch heel aardig te kunnen combineren en tikten zich in de 26ste minuut naar de eerste grote kans van de wedstrijd. Na een goede aanval kwam de bal bij John Lundstram, die maar net een metertje naast schoot.

Luuk de Jong in duel tegen Rangers, kort voordat hij uitviel met een blessure - AFP

Het was een eerste en flinke waarschuwing voor PSV, dat zich voor rust weer wist te herstellen. Luuk de Jong en Cody Gakpo kregen grote kansen en vooral laatstgenoemde had de openingstreffer eigenlijk moeten maken. Ook Ibrahim Sangaré, die vorige week de 0-1 maakte, was dicht bij een treffer. Verder zonder De Jong Na rust moest PSV het doen zonder zijn aanvoerder De Jong, die bij zijn kans op de 1-0 een blessure op bleek te hebben gelopen. Hij werd vervangen door creatieveling Xavi Simons. Gakpo verhuisde naar de punt van de aanval. PSV kwam nog aardig uit de startblokken na rust, maar zag Rangers vervolgens toch weer erg gevaarlijk worden. Tom Lawrence raakte na een knappe dribbel en een fraai schot de onderkant van de lat. PSV wist zich veel te weinig raad met de druk die Rangers zette als de Eindhovenaren poogden op te bouwen. Dat wreekte zich na precies een uur spelen, toen André Ramalho op een desastreuze plek de bal verloor na een inspeelpass van doelman Benítez. Colak kon op aangeven van Malik Tillman op zijn gemak binnentikken.

Cody Gakpo baalt - Orange Pictures