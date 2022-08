'22 doden bij raketaanval op treinstation in regio Dnipro'

Minstens 22 mensen zijn om het leven gekomen bij een raketaanval op een Oekraïens treinstation, meldt president Zelensky. Ook zijn er volgens hem tientallen gewonden. Het gaat om het station van Tsjaplyne, in de regio Dnipro, op zo'n 80 kilometer afstand van het front in het oosten van het land.

Op niet-geverifieerde foto's is te zien dat meerdere treinstellen grotendeels verwoest zijn. Ook zijn er auto's uitgebrand. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden.

Zelensky vertelde over de raketaanval tijdens een digitale toespraak voor de VN-Veiligheidsraad. "Net voordat ik deze speech begon, kreeg ik deze informatie binnen. Helaas kan het aantal doden nog toenemen", zei hij. "Dit is hoe Rusland zich voorbereidde op deze bijeenkomst."

Een paar uur eerder werd de stad Synelnykove, 70 kilometer noordwaarts, getroffen door meerdere explosies. Daarbij kwam een 11-jarige jongen om het leven. In de buurt werden twee kinderen levend onder het puin van een ingestort gebouw gehaald.

Ook in West-Oekraïne, bij de stad Sjepetivka, werd het spoor getroffen door een aanval. Daar kwamen twee raketten terecht op "kritieke infrastructuur", volgens het regiohoofd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

Vrees voor aanvallen

Vanwege de viering van de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag, die samenvalt met het feit dat de Russische invasie precies zes maanden geleden begon, werd er rekening gehouden met een grotere dreiging van Russische raketaanvallen. De Amerikaanse ambassade in Oekraïne waarschuwde specifiek voor aanvallen op burgerinfrastructuur en overheidsgebouwen.

Verspreid door het land was er overdag een luchtalarm te horen, maar grootscheepse aanvallen leken vooralsnog uit te blijven.

In april was een Oekraïens treinstation ook al doelwit van een raketaanval. Toen kwamen er ruim vijftig mensen om het leven in Kramatorsk, een cruciale stad in de Donbas-regio.