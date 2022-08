Geschokte reacties in Den Haag op dood baby Ter Apel, inspecties doen onderzoek

De Tweede Kamer wil uitleg van staatssecretaris Van der Burg (Asiel) over de dood van een drie maanden oude baby vannacht in de sporthal bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die sporthal doet op het moment dienst als overnachtingsplek voor asielzoekers omdat er in het aanmeldcentrum geen plaats is.

PvdA-Kamerlid Kati Piri en Suzanne Kröger van GroenLinks willen dat Van der Burg in een brief opheldering geeft. Dat verzoek wordt in ieder geval door Volt en de coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie gesteund.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid doen onderzoek naar de dood van de baby. Op dit moment is alleen bekend dat er nog medische hulp is verleend.

De inspecties kijken naar alle mogelijke aspecten die bij het overlijden een rol kunnen hebben gespeeld, schrijven ze. "Bijvoorbeeld naar de medische oorzaak, of er eerder zorg is verleend, de beschikbare zorg en de leefomstandigheden rond het aanmeldcentrum en in de sporthal." Wanneer de inspecties klaar zijn, is niet bekend.

Staatssecretaris Van der Burg is net als Kamerleden geschokt door het overlijden van de baby: