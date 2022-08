Van der Poel is terug en wil als kopman naar WK wielrennen in Australië

Mathieu van der Poel wil als kopman van de Nederlandse selectie naar het WK wielrennen op de weg in Australië. "Ik wil als leider van de ploeg naar het WK en wil nu de vorm geleidelijk opbouwen naar Wollongong", liet de 27-jarige renner van Alpecin-Deceuninck woensdag voor de start van de Druivenkoers weten.

De Belgische koers, zijn eerste serieuze wedstrijd in veertig dagen, sloot hij af als 35ste, op 50 seconden van winnaar Matis Louvel .

Van der Poel verliet de Tour de France in de elfde etappe omdat de vorm ontbrak. Sindsdien startte hij alleen nog in enkele criteriums. "Mijn mindere presteren in de Tour is een gevolg van meerdere factoren", herhaalde hij vandaag. "Ik was moe na de Giro d'Italia. Daarna heb ik een hoogtestage in Livigno gedaan die misschien iets te veel gevraagd was."