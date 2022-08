Alleen wereldkampioen Ganna klopt Mollema in proloog Ronde van Duitsland

Bauke Mollema is in de proloog van de Ronde van Duitsland op de tweede plaats geëindigd. De renner van Trek moest op het parcours rondom Weimar van 2,6 kilometer alleen Filippo Ganna voor zich dulden. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden had 2.56 minuten nodig voor het korte rondje. Nederlands kampioen Mollema was maar twee seconden langzamer.

Achter de Duitser Nils Politt (maar vóór Yves Lampaert) eindigde Jumbo-renner Mick van Dijke op een knappe vierde plaats. Die klassering levert hem de jongerentrui op.

Van Dijkes ploeggenoot Olav Kooij kende een bliksemstart. De sprinter had bij de tijdmeting halverwege de snelste tijd, maar ging in één van de weinige bochten onderuit en eindigde al laatste.

De eerste etappe van donderdag ging van Weimar naar Meiningen. De Ronde van Duitsland duurt tot en met zondag.