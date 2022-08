Zeven gewonden bij ernstig ongeluk op A73 bij Roermond

Op de A73 ten zuiden van Roermond heeft een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie zijn er zeven gewonden, van wie er vier naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Eén van hen zat bekneld in een auto. Er zijn daarbij twee traumahelikopters ingezet.

Er waren drie auto's betrokken bij het ongeluk. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.

De snelweg is in de richting van Nijmegen afgesloten. Automobilisten krijgen het advies om te rijden via de A2 richting Eindhoven en vervolgens de A67 naar Venlo. De politie vraagt weggebruikers ruimte te maken voor de hulpdiensten. Rijkswaterstaat verwacht dat rond 20.45 uur de weg weer vrij kan worden gegeven.