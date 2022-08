Drie gewonden bij explosie in Zutphen, deel van gevel weggeblazen

In Zutphen zijn gewonden gevallen bij een explosie in een appartementencomplex. Door de explosie raakte het pand zwaar beschadigd. Een deel van de gevel van het pand is weggeblazen. Ook is het dak beschadigd.

De explosie gebeurde rond 16.30 uur. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen Omroep Gelderland dat het erop lijkt dat er drie gewonden zijn gevallen. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De brandweer zoekt ook verder naar mogelijke andere slachtoffers.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Na de explosie brak brand uit, maar die kon snel worden geblust. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Omroep Gelderland spreekt van een gasexplosie.

Volgens de veiligheidsregio is het pand door de explosie instabiel geworden. Een specialistisch team van de brandweer zal het pand daarom stutten.