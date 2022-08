Drie gewonden bij explosie in Zutphen, deel gevel weggeblazen

Na de explosie brak brand uit, maar die kon snel worden geblust. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De veiligheidsregio gaat uit van een gasexplosie. "Maar daar moet nog nader onderzoek naar worden gedaan", aldus de woordvoerder.

De brandweer heeft nog enige tijd in en om het pand gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. De veiligheidsregio laat weten dat er verder niemand is gevonden.

De explosie gebeurde rond 16.30 uur. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen Omroep Gelderland dat er drie gewonden zijn gevallen. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, één van hen is vervoerd met een traumahelikopter. Het is nog niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

In Zutphen zijn drie gewonden gevallen bij een explosie in een appartementencomplex. Door de explosie raakte het pand zwaar beschadigd. Een deel van de gevel van het pand is weggeblazen. Ook is het dak beschadigd.

Volgens de veiligheidsregio is het pand door de explosie instabiel geworden. Een specialistisch team van de brandweer zal het pand daarom stutten.

Omwonenden zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze een enorme knal hoorden. "Ik was thuis aan het werk en zat in een vergadering", vertelt een van hen. "Het klonk alsof er een vliegtuig was neergestort en alle ruiten eruit vlogen. Toen ik naar buiten keek, zei ik in de vergadering: ik moet even weg. Er is een huis in elkaar gestort."

Volgens de buurtbewoner gaat het om een appartementencomplex met meerdere kleinere woningen. "De mensen die er wonen waren heel erg geschrokken, maar er was geen paniek. Iedereen was beduusd." Een van de bewoners van het pand zegt dat hij achter zijn computer zat, toen er ineens een knal klonk. De vloer was daarna onder hem verdwenen. Op handen en voeten kroop hij onder de puinhopen vandaan.

Bewoners in de omgeving hebben het verzoek gekregen om binnen te blijven. Een verslaggever van Omroep Gelderland die ter plaatse is, zegt dat de omgeving van het pand ruim is afgezet. "Meerdere bewoners zijn huisdieren kwijt. Daar vragen ze naar en tot die tijd willen ze in de omgeving van het huis in Zutphen blijven", zegt hij.