'Nederlanders zingen het Wilhelmus veel te langzaam'

In het voetbalstadion klinkt het Wilhelmus meer als een strijdlied, bij de Dodenherdenking onderstreept het volkslied de eendracht van de natie. Maar altijd klinkt het Wilhelmus plechtig en statig. Dat kan beter, zeggen twee muziekkenners vanochtend in het AD: we zingen het veel te langzaam.

Volgens de twee werd het volkslied in de zestiende eeuw een stuk sneller gespeeld en was de melodie anders. "Oorspronkelijk was het geen volkslied maar een strijdlied", zegt Rob Dirksen, contrabassist van het Concertgebouworkest. "In de Tachtigjarige Oorlog werd het door soldaten gezongen. En dat ging absoluut in een ander tempo."

Romantisch sausje

"De reden dat het nu langzamer wordt gezongen is dat we er een 'romantisch sausje' overheen hebben gegooid", denkt liederenexpert Martine de Bruin. In de Romantiek, de kunststroming die eind achttiende eeuw opkwam, veranderde het strijdlied in een nationale hymne, zegt De Bruin. "In de negentiende eeuw was het Wilhelmus zelfs een danslied."

Vergelijk zelf de 'nieuwe' versie tegen de gangbare versie: