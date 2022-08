Soler soleert in Hitchcock-finale naar ritzege, Roglic verliest rode trui

Marc Soler heeft op indrukwekkende wijze de vijfde etappe van de Vuelta gewonnen. In de heuveletappe over ruim 187 kilometer van Irun naar Bilbao bleef de UAE-renner op het nippertje de achtervolgende kopgroep voor.

Molard stond vanmorgen op slechts 58 seconden van het rood. Toch kreeg hij in de kopgroep alle ruimte van Jumbo-Visma en verderop in de etappe maakte de Nederlandse ploeg ook geen aanstalten om de trui te verdedigen.

Het peloton kwam op 5.09 minuten van de kopgroep over de finish en dat betekent dat rodetruidrager Primoz Roglic zijn leiderstrui verliest. De Sloveen van de Jumbo-Visma-ploeg geeft de leiding in het klassement over aan Rudy Molard (FDJ), op slechts twee seconden gevolgd door Wright.

Van opjager werd Soler plots opgejaagde. Zijn medevluchters zagen hem in de laatste tien kilometer haast telkens rijden, maar hem terugpakken lukte niet. In de laatste kilometer konden de jagende achtervolgers Soler bijna aanraken, zo dicht bij kwamen ze, maar daar bleef het bij.

Rijden in het rood kan soms ook een last zijn. Jumbo-Visma vertrouwt erop dat ze de leiding later in de Ronde van Spanje wel weer teruggrijpen met Roglic. Overigens duurde het wel even voordat er een kopgroep gevormd was: in de eerste 80 kilometer kwam geen vluchter weg vanwege een enorm hoog tempo.

Een dag voor de flinke ruim 180 kilometer lange bergetappe met finish bergop in Pico Jano is de bolletjestrui in handen van Victor Langellotti. De Monegask kwam woensdag op meerdere klimmetjes als eerste boven en sprokkelde zo genoeg punten bij elkaar om Joan Bou de trui af te pakken.