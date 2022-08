Jonker niet meer dagelijks op het veld: 'Die concessie moet je maken als je WK wil spelen'

Waarom heeft Andries Jonker ja gezegd tegen de KNVB om de nieuwe bondscoach te worden van de Oranjevrouwen? "Ik wilde doen wat ik leuk vind en dit vind ik een enorme uitdaging...", antwoordt de 59-jarige Jonker monter op die vraag. De laatste jaren was Jonker trainer en technisch directeur bij Telstar, waar hij een paar maanden geleden besloot te stoppen om even wat rust te nemen. Nu gaat hij per direct aan de slag bij de KNVB. "Ik had het gevoel, ik moet het toch nog een keer doen."

Andries Jonker als trainer van Telstar - ANP

Eerder werd hij al benaderd door de bond, maar toen hield Jonker de boot af. "Ik wilde heel graag elke dag op het veld staan met die jongens, nu ligt dat anders. Die concessie moet je maken als je een WK wil spelen. Ze hebben laten zien tot heel veel in staat te zijn, maar er is iets. Ik moet gaan zoeken wat er dan is. Waarom het er niet uitkomt wat er op dit moment wel in zit."

Bescheiden en reëel Jonker heeft een contract getekend tot en met het EK van 2025 en daarbij lijken de doelen wat terughoudend voor de Europees kampioen van 2017 en de vice-wereldkampioen van 2019. Volgens Jonker moeten de kwartfinales bij de komende eindtoernooien het doel zijn. "Op de FIFA-ranking willen we bij de eerste tien zitten. Dat is al een behoorlijke kluif... En we moeten ieder toernooi bij de eerste acht zien te komen. Op hele goede dagen kunnen we van iedereen winnen."

Martens ontbreekt in selectie voor duel met IJsland Lieke Martens is door Jonker niet opgenomen in zijn selectie voor de beslissende groepswedstrijd tegen IJsland op 6 september. De aanvalster van Paris Saint-Germain is nog onvoldoende hersteld van een voetblessure die ze tijdens het afgelopen EK opliep. Nederland moet op 6 september waarschijnlijk van IJsland winnen om als eerste in de poule te eindigen. De nummer 2 van de groep krijgt een herkansing in de play-offs. Het duel met IJsland wordt gespeeld in het stadion van FC Utrecht. Vier dagen eerder oefent Oranje nog tegen Schotland in Zwolle.