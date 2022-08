Onafhankelijkheidsdag Oekraïne gevierd, Johnson belooft in Kiev meer militaire steun

Ondanks de dreiging van nieuwe Russische aanvallen is in Oekraïne op kleine schaal Onafhankelijkheidsdag gevierd. De Oekraïense president Zelensky heeft vanmiddag samen met zijn vrouw bloemen gelegd bij een monument voor gevallen militairen. Daarna ontving hij de Britse premier Johnson, die een onaangekondigd bezoek aan het land brengt om nieuwe militaire steun toe te zeggen. "Wat in Oekraïne gebeurt, gaat ons allemaal aan. Daarom ben ik in Kiev vandaag", valt in een tweet van Johnson te lezen. Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne op het gebied van militaire en financiële steun. Ook wordt in het land militaire training gegeven aan Oekraïense militairen, waarvoor Nederland ook militaire trainers levert. Johnson kondigde nieuwe militaire steun ter waarde van 64 miljoen euro aan. Het gaat om onder meer drones, raketsystemen en antitankwapens. "Hiermee geven we de moedige Oekraïense strijdkrachten een nieuwe boost om door te gaan met het terugdringen van het Russische leger en te vechten voor de vrijheid."

Quote Je praat niet met een beer terwijl die je been opeet. Boris Johnson

Het is volgens Johnson niet het geschikte moment om met het Kremlin te onderhandelen. "Je praat niet met een beer terwijl die je been opeet." Ook zei hij: "We hoeven niet bang te zijn dat we hen vernederen." Daarmee lijkt de Britse premier te verwijzen naar eerdere uitspraken van de Franse president Macron, die stelde dat Rusland niet "vernederd" moet worden en de voorkeur uitsprak voor diplomatie. "Deze oorlog kan maar op één manier eindigen: Oekraïne zal winnen", aldus Johnson. Zelensky sprak in een gezamenlijke persconferentie zijn dank uit voor de steun en woorden van Johnson, die hij een "echte leider" noemt. Ook de Amerikaanse president Biden kwam met een cadeau voor Onafhankelijkheidsdag. Hij zegde een nieuw militair steunpakket ter waarde van 3 miljard dollar toe, waarmee Oekraïne "jaren vooruit kan". Met het geld zouden luchtafweersystemen, drones en munitie kunnen worden aangeschaft. Geen grote evenementen De Onafhankelijkheidsdag, die onder normale omstandigheden te vergelijken is met Koningsdag of Bevrijdingsdag in Nederland, valt samen met de herdenking van het begin van de Russische invasie, die vandaag zes maanden bezig is. Grote evenementen zijn niet toegestaan, de jaarlijkse parade in Kiev is afgelast. Toch trokken mensen naar het Maidanplein in Kiev, waar in beslag genomen Russische tanks staan tentoongesteld:

In het centrum van Kiev zijn mensen bijeengekomen voor de viering van Onafhankelijkheidsdag - Reuters

Eerder vandaag werd er opgenomen toespraak van Zelensky gepubliceerd, waarin hij zei dat zijn land is "herboren" na de Russische invasie. "En we werden eindelijk echt één. Een nieuwe natie die op 24 februari om 04.00 uur 's ochtends ontstond. Niet geboren, maar herboren." Ook in andere delen van Oekraïne is op sobere wijze de feestdag gevierd. In een voorstad van Donetsk, dat in handen is van Oekraïne, is een grote Oekraïense vlag met ballonnen de lucht ingelaten, bedoeld om naar vijandelijk gebied te vliegen. Beelden uit de voorstad van Donetsk, Avdiivka:

Ukrainian warriors at the frontline in Avdiivka, Donetsk region, launched a giant Ukrainian flag into the sky in direction of the Russian-occupied Donetsk. That's how they are celebrating Ukraine's Independence Day.

Video from journalist Andriy Tsaplienko https://t.co/kq4sYRltBm pic.twitter.com/W03kcFVBx1 — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) August 24, 2022

In het buitenland kon de Oekraïense diaspora op veilige wijze Onafhankelijkheidsdag vieren. Onder meer in Tokio, Nice en Londen zijn vieringen gehouden. In totaal zouden in 75 landen demonstraties zijn. In Brussel nam Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, deel aan de viering. Het uitvouwen van een levensgrote vlag noemde ze na afloop een "emotioneel moment". "Vandaag kijken we allen naar de toekomst waarin onze Oekraïense vrienden in een vrij en onafhankelijk land kunnen leven." Minuut stilte In Nederland hebben een paar honderd mensen een betoging in Den Haag gehouden. Daar werd een minuut stilte gehouden en het volkslied gezongen, gelijktijdig met demonstraties in andere landen. Vanavond staan demonstraties in Amsterdam en Rotterdam gepland.