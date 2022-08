'Nederlandse witwasaanpak gaat goede kant op, maar moet nog beter'

Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijk moet Nederland nog meer doen om te voorkomen dat bedrijven en organisaties worden misbruikt voor criminele doeleinden. Dat zegt de Financial Action Task Force (FATF) in een rapport. Bij de internationale antiwitwasorganisatie zijn 37 landen aangesloten, waaronder Nederland, de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van Arabische Golfstaten.

Wat volgens de FATF nog niet goed gaat, is het vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar is van elk bedrijf en elke organisatie. Notarissen, advocaten, banken en andere financiële instellingen zouden meer moeten doen om duidelijk te krijgen wie deze zogeheten UBO (Ultimate Beneficial Owner) is.