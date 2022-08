Ricciardo vertrekt na dit seizoen bij McLaren: 'Niet geworden wat we ervan verwachtten'

Daniel Ricciardo vertrekt na dit seizoen bij het Formule 1-team van McLaren. Het nog tot en met 2023 doorlopende contract van de Australische coureur is door de renstal afgekocht.

"We hebben allebei veel energie in onze samenwerking gestopt, maar het is niet geworden wat we ervan hadden verwacht", aldus Ricciardo. Hij krijgt naar verluidt een bedrag van 15 miljoen euro mee.

Ricciardo reed 35 races in dienst van McLaren en won in 2021 de Grand Prix van Italië op Monza, de eerste overwinning voor McLaren sinds 2012. Toch moest Ricciardo dikwijls het onderspit delven in de prestigestrijd met teamgenoot Lando Norris.

De Australiër scoorde dit seizoen 19 WK-punten, Norris 76. "Het is geen geheim dat we meer hadden gehoopt van onze samenwerking", reageerde teambaas Zak Brown.

Het is de verwachting dat Ricciardo's landgenoot Oscar Piastri komend seizoen het stokje gaat overnemen bij McLaren.